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Зверев победил Хирона и вышел в ⅛ финала Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем США Маркосом Хироном в матче 1/16 финала Уимблдона со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча прошла в Лондоне на травяном покрытии. За счет этого успеха третья ракетка мира оформила выход в следующий раунд соревнований.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Зверев выполнил 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16 возможных. Хирон, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Немецкий спортсмен превзошел оппонента по количеству активно выигранных мячей — 39 против 22 у американца.

В ⅛ финала турнира Зверев сыграет с победителем пары Иржи Лехечка — Хауме Муньяр.

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