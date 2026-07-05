Повесил сопернику «баранку», но все равно проиграл. Карен Хачанов вылетел с Уимблдона, уступив Коболли

Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне, уступив в пятисетовом матче третьего круга итальянцу Флавио Коболли. При этом поединок для россиянина начинался отлично — он впервые в карьере выиграл всухую сет у игрока из топ-10.
Что-то сломалось
Карен не испытал особых проблем в первых двух матчах на Уимблдоне. Во встречах с британцем Билли Харрисом и немцем Янником Ханфманном россиянин отдал всего один сет. Зато Коболли на старте турнира было непросто: в играх с Мариано Навоне и Джеймсом Даквортом каждая вторая партия завершалась на тай-брейке.
Тем удивительнее, что поединок с Хачановым для итальянца начался с «баранки». За первый сет, который продлился 19 минут, Флавио выиграл всего девять розыгрышей. У россиянина же все было прекрасно: 4 эйса, 81% первой подачи и 75% реализованных брейк-пойнтов. Для Карена это 13-я «баранка» в карьере и только первая в матче с оппонентом из топ-10.
Но после короткого «затмения» Коболли оперативно вернулся в игру. И начал затягивать соперника в привычную для тебя степь: каждый спокойно забирает свои подачи, а победитель партии решается на тай-брейке. Так закончился второй сет (6:7 в пользу итальянца) и третий (7:6 в пользу россиянина). От долгожданного выхода во вторую неделю Уимблдона Хачанова отделяла лишь одна выигранная партия.
Но зрители ее так и не увидели. Судя по всему, перелом произошел в 4-м сете. Россиянин не реализовал ни один из шести брейк-поинтов, зато свою подачу отдал дважды. Итог — 2:6.
Решающая партия закончилась с тем же счетом, только в этот раз списать неудачу на невезение нельзя: Флавио полностью переиграл Карена. Так, Хачанов не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал и теперь выпадет из топ-25.
Неудачный Уимблдон
После потрясающего «Ролан Гаррос», завершившегося победой Мирры Андреевой, следующий турнир «Большого шлема» для наших соотечественников получился ужасным.
В женском одиночном разряде уже никого не осталось. Анастасия Захарова и Алина Корнеева завершили выступление в первом круге, Анастасия Гасанова, Мирра Андреева, Анна Блинкова и Диана Шнайдер — во втором, а Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова — в третьем.
В мужском одиночном разряде российское представительство изначально заметно скромнее. Тем обиднее было видеть поражения Даниила Медведева и Андрея Рублева в первых матчах. Остался только Роман Сафиуллин, который до старта турнира находился на 132-й позиции в мировом рейтинге. Его успех особенно удивляет, если учитывать путь к нему.
«После US Open мне пришлось сделать перерыв, чтобы залечить травму. Это был очень тяжелый период. Еще полгода назад я даже не знал, смогу ли вернуться на корт… Я очень счастлив снова быть здесь», — заявил Сафиуллин после выхода в четвертый круг.
Впереди у россиянина в соперниках Новак Джокович.
Максим Клементьев