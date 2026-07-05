Повесил сопернику «баранку», но все равно проиграл. Карен Хачанов вылетел с Уимблдона, уступив Коболли

Тем удивительнее, что поединок с Хачановым для итальянца начался с «баранки». За первый сет, который продлился 19 минут, Флавио выиграл всего девять розыгрышей. У россиянина же все было прекрасно: 4 эйса, 81% первой подачи и 75% реализованных брейк-пойнтов. Для Карена это 13-я «баранка» в карьере и только первая в матче с оппонентом из топ-10.