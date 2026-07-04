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Эала о детстве на Филиппинах: «Травяных кортов там не было. Я тренировалась на корте с баскетбольной разметкой»

Александра Эала после выхода в ⅛ финала «Уимблдона» рассказала о сплоченности филиппинцев.

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Источник: Спортс‘’

— Болельщики из Филиппин всегда очень заметны на трибунах. Кажется, их даже больше, чем поклонников из других стран. Это особенность филиппинской культуры?

— Думаю, это касается не только тенниса. То же самое можно увидеть в музыке, боксе и многих других сферах.

Мне кажется, мы очень гордимся своей страной. У нас сильное чувство единства. Когда кто-то из филиппинцев добивается успеха, остальные искренне радуются за него. Мы поддерживаем друг друга и стараемся делиться этой радостью. Именно так я это ощущаю.

— Вы выросли на Филиппинах. Там вообще были травяные корты?

— Насколько я знаю, нет. По крайней мере, я таких не видела.

Я выросла не на траве. Я тренировалась на корте, поверх которого была нанесена разметка для баскетбола (улыбается). Там стояли баскетбольные кольца, поэтому я не могла далеко отходить назад — иначе упиралась бы в кольцо, — сказала Эала на пресс-конференции.

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