Эала о детстве на Филиппинах: «Травяных кортов там не было. Я тренировалась на корте с баскетбольной разметкой»

Мне кажется, мы очень гордимся своей страной. У нас сильное чувство единства. Когда кто-то из филиппинцев добивается успеха, остальные искренне радуются за него. Мы поддерживаем друг друга и стараемся делиться этой радостью. Именно так я это ощущаю.