Эала о детстве на Филиппинах: «Травяных кортов там не было. Я тренировалась на корте с баскетбольной разметкой»

— Болельщики из Филиппин всегда очень заметны на трибунах. Кажется, их даже больше, чем поклонников из других стран. Это особенность филиппинской культуры?
— Думаю, это касается не только тенниса. То же самое можно увидеть в музыке, боксе и многих других сферах.
Мне кажется, мы очень гордимся своей страной. У нас сильное чувство единства. Когда кто-то из филиппинцев добивается успеха, остальные искренне радуются за него. Мы поддерживаем друг друга и стараемся делиться этой радостью. Именно так я это ощущаю.
— Вы выросли на Филиппинах. Там вообще были травяные корты?
— Насколько я знаю, нет. По крайней мере, я таких не видела.
Я выросла не на траве. Я тренировалась на корте, поверх которого была нанесена разметка для баскетбола (улыбается). Там стояли баскетбольные кольца, поэтому я не могла далеко отходить назад — иначе упиралась бы в кольцо, — сказала Эала на пресс-конференции.
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