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Рыбакина о спаде в последние шесть недель: «Если бы понимала причину, то, наверное, не оказалась бы в такой ситуации»

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Элизы Мертенс в третьем круге «Уимблдона» — 6:7 (4), 1:6.

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Источник: Спортс‘’

— Это совсем не тот результат, на который я рассчитывала. Конечно, я очень расстроена.

У меня было несколько возможностей сделать брейк в первом сете, но потом я слишком легко отдала свою подачу. Допустила много двойных ошибок, а процент первой подачи был очень низким. Сегодня подача просто не работала.

Еще я не чувствовала нужной энергии. Есть много моментов, которыми я недовольна.

— Вы отлично начали сезон, но последние шесть недель складываются не лучшим образом. Понимаете, с чем это связано?

— Если бы понимала, то, наверное, сейчас не оказалась бы в такой ситуации (улыбается).

Как только несколько недель назад моя игра пошла не так, я сама начала искать причины. Честно говоря, пока не знаю, в чем дело. В последние недели я хорошо тренировалась. Из-за ранних вылетов у меня даже было больше времени на работу. Но очевидно, что нужно все проанализировать и что-то изменить, потому что нынешний подход не дает результатов.

Когда выигрываешь первый сет, играешь намного свободнее. Мне сегодня не удалось прибавить, а двойные ошибки преследовали всю игру.

— Насколько тяжело переживать такое поражение?

— Я стараюсь двигаться дальше. За карьеру я проиграла уже много матчей и еще не раз проиграю. Невозможно всегда выигрывать.

Конечно, сейчас я расстроена, но не думаю, что мне понадобится больше одного-двух дней, чтобы оставить это позади.

Сейчас начинается отрезок сезона, когда мы долго будем играть на одном покрытии, а впереди еще последний важный этап года.

Но сначала нужно полностью переключиться. Хочу ненадолго сменить обстановку и отдохнуть. Пару дней вообще не хочу думать о теннисе, а потом уже начнем готовиться к следующим турнирам, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

После турнира в Штутгарте казахстанка выиграла только 9 из 15 матчей.

Швентек провалила защиту «Уимблдона», Рыбакина — борьбу за № 1. Дайджест субботы.