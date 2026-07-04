Рыбакина о спаде в последние шесть недель: «Если бы понимала причину, то, наверное, не оказалась бы в такой ситуации»

— Это совсем не тот результат, на который я рассчитывала. Конечно, я очень расстроена.
У меня было несколько возможностей сделать брейк в первом сете, но потом я слишком легко отдала свою подачу. Допустила много двойных ошибок, а процент первой подачи был очень низким. Сегодня подача просто не работала.
Еще я не чувствовала нужной энергии. Есть много моментов, которыми я недовольна.
— Вы отлично начали сезон, но последние шесть недель складываются не лучшим образом. Понимаете, с чем это связано?
— Если бы понимала, то, наверное, сейчас не оказалась бы в такой ситуации (улыбается).
Как только несколько недель назад моя игра пошла не так, я сама начала искать причины. Честно говоря, пока не знаю, в чем дело. В последние недели я хорошо тренировалась. Из-за ранних вылетов у меня даже было больше времени на работу. Но очевидно, что нужно все проанализировать и что-то изменить, потому что нынешний подход не дает результатов.
Когда выигрываешь первый сет, играешь намного свободнее. Мне сегодня не удалось прибавить, а двойные ошибки преследовали всю игру.
— Насколько тяжело переживать такое поражение?
— Я стараюсь двигаться дальше. За карьеру я проиграла уже много матчей и еще не раз проиграю. Невозможно всегда выигрывать.
Конечно, сейчас я расстроена, но не думаю, что мне понадобится больше одного-двух дней, чтобы оставить это позади.
Сейчас начинается отрезок сезона, когда мы долго будем играть на одном покрытии, а впереди еще последний важный этап года.
Но сначала нужно полностью переключиться. Хочу ненадолго сменить обстановку и отдохнуть. Пару дней вообще не хочу думать о теннисе, а потом уже начнем готовиться к следующим турнирам, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
После турнира в Штутгарте казахстанка выиграла только 9 из 15 матчей.
Швентек провалила защиту «Уимблдона», Рыбакина — борьбу за № 1. Дайджест субботы.