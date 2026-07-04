Рыбакина о спаде в последние шесть недель: «Если бы понимала причину, то, наверное, не оказалась бы в такой ситуации»

Как только несколько недель назад моя игра пошла не так, я сама начала искать причины. Честно говоря, пока не знаю, в чем дело. В последние недели я хорошо тренировалась. Из-за ранних вылетов у меня даже было больше времени на работу. Но очевидно, что нужно все проанализировать и что-то изменить, потому что нынешний подход не дает результатов.