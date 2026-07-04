Саккари о списке гостей на свадьбу: «Позовем Новака — он очень близок с моим свекром»

В январе 43-я ракетка мира обручилась с Константиносом Мицотакисом, сыном премьер-министра Греции.
— Можешь рассказать о греческих свадебных традициях? У меня грузинские корни, и в Грузии свадьба меньше 300 человек считается очень скромной.
— 300 — это немного для греческой свадьбы (улыбается). Минимум 400−500. Мы планируем небольшую — на 500 человек. Можешь представить, что такое большая греческая свадьба? Больше тысячи. Так заведено, потому что греки любят веселиться — остаются до семи-восьми утра, пока не взойдет солнце.
— А традиция бить тарелки?
— Нет-нет, это не так. На моей свадьбе такого точно не будет. Думаю, эта традиция есть в каких-то местах, или раньше так делали чаще. Но я ни разу не видела этого на свадьбе. По-моему, в греческих ресторанах за пределами Греции тарелки бьют гораздо чаще, чем в самой Греции.
— Планирование свадьбы для тебя в радость или в тягость?
— Пока не напрягает — у меня еще год и три месяца. Я начала планировать потихоньку. Стресс, думаю, придет ровно через год. Но я люблю четкий порядок, так что как только разберемся с ключевыми моментами — все будет хорошо.
— Платье уже выбрала?
— Еще не начинала. Знаю только, что не хочу ничего экстравагантного — свадьба будет летом на острове. Что-то простое, элегантное, Я хочу, чтобы оно было не слишком пышным, немного облегающим мою фигуру. Оно должно соответствовать настроению. Сентябрь в Греции — еще жара, так что пышное платье просто не подойдет.
— Будешь менять фамилию после свадьбы?
— О, нет. У нас в Греции так не делают — мы сохраняем свои фамилии. Мы даже не говорили об этом с моим женихом. Это не принято в Греции, как, скажем, в США, когда ты меняешь и берешь фамилию мужа. Моя мама сохранила свою фамилию, моя бабушка тоже. Так что все останется как есть.
— Из тех самых 500 человек будут теннисисты?
— Да. Из девушек — Донна [Векич], Айла [Томлянович], Белинда [Бенчич] и Сорана [Кырстя]. Из парней — Стефанос [Циципас], его брат Петрос, несколько греческих игроков, с которыми я выросла и играла в юниорах.
Думаю, пригласим и Новака [Джоковича] — он очень близок с моим свекром. Пока все, но посмотрим. Список еще будет пополняться, — сказала Саккари в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.
Лучшая теннисистка Греции выходит замуж за сына и внука премьер-министров.