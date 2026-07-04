Саккари о списке гостей на свадьбу: «Позовем Новака — он очень близок с моим свекром»

— О, нет. У нас в Греции так не делают — мы сохраняем свои фамилии. Мы даже не говорили об этом с моим женихом. Это не принято в Греции, как, скажем, в США, когда ты меняешь и берешь фамилию мужа. Моя мама сохранила свою фамилию, моя бабушка тоже. Так что все останется как есть.