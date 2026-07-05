Димитров после победы над Берреттини на «Уимблдоне»: «После прошлого года я не знал, что будет дальше. Теперь получил шанс переписать эту историю»

Сегодня по ходу матча я, наверное, тысячу раз повторял себе: «Просто наслаждайся этим моментом». Не так часто выпадает возможность выйти на этот корт. И, если честно, я не знаю, сколько еще раз смогу сыграть здесь. Поэтому хочу выжать максимум из каждого такого момента, — сказал Димитров в интервью на корте.