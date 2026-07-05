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Димитров после победы над Берреттини на «Уимблдоне»: «После прошлого года я не знал, что будет дальше. Теперь получил шанс переписать эту историю»

Григор Димитров поделился эмоциями от победы над Маттео Берреттини в третьем круге «Уимблдона» — 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

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Источник: Спортс‘’

Болгарин четвертый год подряд вышел во вторую неделю британского «Большого шлема».

— Мы все помним, что произошло здесь год назад. Наверное, поэтому сегодняшний момент для вас особенно важен?

— Похоже, у меня уже появилась своя история с этой крышей (смеется). Последние три матча проходили примерно по одному сценарию.

Спасибо вам. После того, как для меня закончился прошлый Уимблдон, я не знал, что будет дальше. Но вот я снова здесь и получил шанс переписать эту историю.

Хочу быть с вами абсолютно честным и ничего не скрывать. Для меня дело не только в победах или поражениях. Главное — преодолевать все препятствия, которые возникают на пути, оставаться в моменте и наслаждаться такими днями.

Сегодня по ходу матча я, наверное, тысячу раз повторял себе: «Просто наслаждайся этим моментом». Не так часто выпадает возможность выйти на этот корт. И, если честно, я не знаю, сколько еще раз смогу сыграть здесь. Поэтому хочу выжать максимум из каждого такого момента, — сказал Димитров в интервью на корте.

По ходу матча Димитров несколько раз просил судью на вышке закрыть крышу — это уже второй матч подряд, когда болгарин поднимает этот вопрос. «Не понимаю, почему нельзя начинать закрывать крышу прямо во время игры. Почему это не зависит от игроков?» — сказал бывший № 3 рейтинга.

В прошлом году именно после закрытия крыши на «Уимблдоне» Димитров порвал грудную мышцу.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам — и дернул мышцу.

А помните, как Синнер чуть не вылетел от Димитрова?