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Бублик о пятисетовике с Тиафу: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

Александр Бублик поделился эмоциями от победы над Фрэнсисом Тиафу в третьем круге «Уимблдона» — 4:6, 7:6 (5), 7:6 (11), 4:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 7 минут.

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Источник: Спортс‘’

— Кажется, это один из тех матчей, которые остаются в памяти навсегда?

— Такие матчи действительно запоминаются на всю жизнь. Думаю, этот станет для меня особенным. Потрясающий корт, отличная борьба. Этот матч я точно никогда не забуду.

— Сегодня у вас был очень четкий план на игру… Хотя без укороченных все равно не обошлось.

— Иногда можно (улыбается).

— Вы не раз говорили, что сильно изменились и на корте, и за его пределами. Сегодня мы увидели подтверждение этому?

— Это лучше спросить у вас.

(болельщики начинают аплодировать).

— Кажется, ответ публики говорит сам за себя. Хотите что-нибудь добавить?

— Нет (улыбается), — сказал Бублик в интервью на корте.

В ⅛ финала казахстанец сыграет с Тэйлором Фрицем.