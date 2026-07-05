Бублик о пятисетовике с Тиафу: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

— Кажется, это один из тех матчей, которые остаются в памяти навсегда?
— Такие матчи действительно запоминаются на всю жизнь. Думаю, этот станет для меня особенным. Потрясающий корт, отличная борьба. Этот матч я точно никогда не забуду.
— Сегодня у вас был очень четкий план на игру… Хотя без укороченных все равно не обошлось.
— Иногда можно (улыбается).
— Вы не раз говорили, что сильно изменились и на корте, и за его пределами. Сегодня мы увидели подтверждение этому?
— Это лучше спросить у вас.
(болельщики начинают аплодировать).
— Кажется, ответ публики говорит сам за себя. Хотите что-нибудь добавить?
— Нет (улыбается), — сказал Бублик в интервью на корте.
В ⅛ финала казахстанец сыграет с Тэйлором Фрицем.