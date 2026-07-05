Бублик после победы над Тиафо: «Этот матч останется со мной навсегда»

"Это была потрясающая битва на особенном корте. Этот матч останется со мной навсегда.
В третьем сете на тай-брейке мы оба сильно нервничали. Все сводилось к подаче и надежде на лучшее. Это было как подбрасывание монеты. Я рад, что выиграл этот тай-брейк — он был одним из эпических.
Матч против Тэйлора будет отличным. Надеюсь быть в форме. Мне нужно позаботиться о своем организме, и я надеюсь показать хорошую игру", — цитирует 29-летнего спортсмена сайт Уимблдона.
В четвертом круге Бублик сыграет с еще одним американцем — Тэйлором Фритцем.