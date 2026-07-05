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«Звезда!! ?». Шарапова поздравила Эалу с выходом во вторую неделю «Уимблдона»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова поздравила Александру Эалу с выходом в четвертый круг «Уимблдона».

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Вчера 21-летняя филиппинка обыграла действующую чемпионку Игу Швентек в третьем круге — 7:6 (9), 6:2.

«Звезда!! ?», — написала Шарапова в соцсети.

В прошлом году Эала рассказала, что россиянка была ее любимой теннисисткой в детстве.

Шарапова выпила пивка в Доломитах.

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