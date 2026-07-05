«Звезда!! ?». Шарапова поздравила Эалу с выходом во вторую неделю «Уимблдона»

Вчера 21-летняя филиппинка обыграла действующую чемпионку Игу Швентек в третьем круге — 7:6 (9), 6:2.
«Звезда!! ?», — написала Шарапова в соцсети.
В прошлом году Эала рассказала, что россиянка была ее любимой теннисисткой в детстве.
Шарапова выпила пивка в Доломитах.
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