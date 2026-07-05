Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову в матче четвертого круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под 10-м номером Муховой со счетом 7:5, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2021 года. Предыдущие четыре сезона чешка неизменно проигрывала в первом раунде. Крейчикова является чемпионкой Уимблдона 2024 года.
В четвертьфинале Мухова сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1-й номер посева) — Наоми Осака (Япония, 14).
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