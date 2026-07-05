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Сафиуллин уступил Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

Сафиуллин уступил Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил 24-кратному победителю турниров Большого шлема сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась победой посеянного под седьмым номером Джоковича со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3:2 в пользу Сафиуллина россиянину потребовался медицинский таймаут.

28-летний Сафиуллин остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2023 году россиянин дошел до четвертьфинала Уимблдона.

За выход в полуфинал Джокович, который рекордные 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й номер посева) — Алехандро Давидович-Фокина (22).

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