Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка России в мужском разряде Даниил Медведев (8-й номер посева) завершил выступление в третьем круге. На этой же стадии выбыл Карен Хачанов (19). Андрей Рублев (12) в первом круге проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину, который прошел дальше всех среди россиян на турнире, добравшись до четвертого раунда, где в воскресенье уступил сербу Новаку Джоковичу (7). При этом Сафиуллин отобрался в основную сетку через квалификацию.