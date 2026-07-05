Соболенко завершила выступление на Уимблдоне

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Осаки (14-й номер посева) со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
В следующем раунде Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой (10).
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