«Хочу забыть о теннисе и напиться»: Соболенко о поражении от Осаки

«Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера — да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму», — добавила спортсменка.