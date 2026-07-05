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«Хочу забыть о теннисе и напиться»: Соболенко о поражении от Осаки

Соболенко заявила, что после поражения от Осаки хочет отвлечься от тенниса.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что не испытывает никаких эмоций после поражения от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона и отметила, что после матча чувствует полное опустошение и хочет отвлечься от тенниса.

Встреча прошла в воскресенье завершилась победой Осаки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).

«Никаких эмоций. Просто знайте: я умею держать себя в руках гораздо лучше, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то веселого — этого не будет. Скорее всего, будут короткие ответы. Я в этом году все испортила. В следующем постараюсь выступить лучше», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Также Соболенко отметила, что не считает свою игру соответствующей уровню первой ракетки мира.

«Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера — да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму», — добавила спортсменка.

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