«Хочу забыть о теннисе и напиться»: Соболенко о поражении от Осаки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что не испытывает никаких эмоций после поражения от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона и отметила, что после матча чувствует полное опустошение и хочет отвлечься от тенниса.
Встреча прошла в воскресенье завершилась победой Осаки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
«Никаких эмоций. Просто знайте: я умею держать себя в руках гораздо лучше, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то веселого — этого не будет. Скорее всего, будут короткие ответы. Я в этом году все испортила. В следующем постараюсь выступить лучше», — заявила Соболенко на пресс-конференции.
Также Соболенко отметила, что не считает свою игру соответствующей уровню первой ракетки мира.
«Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера — да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму», — добавила спортсменка.