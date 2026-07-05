Оже-Альяссим перед матчем с Джоковичем: «Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой»

"За карьеру у меня было немало сумасшедших матчей, но этот точно где-то на вершине списка.
Уровень тенниса был очень высоким, интенсивность тоже. Алехандро подошел к турниру с впечатляющей серией побед на траве и весь матч держал высокий уровень. Я очень рад, что смог пройти дальше, потому что это была невероятно тяжелая битва.
Мы провели на корте больше четырех часов. Это огромная нагрузка и немало километров для ног, но я чувствую себя хорошо и готов к следующему матчу".
В четвертьфинале он сыграет с Новаком Джоковичем.
«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нем ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться (улыбается)», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.