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Оже-Альяссим перед матчем с Джоковичем: «Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой»

Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от победы над Алехандро Давидовичем-Фокина в четвертом круге «Уимблдона» — 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1.

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Источник: Спортс‘’

"За карьеру у меня было немало сумасшедших матчей, но этот точно где-то на вершине списка.

Уровень тенниса был очень высоким, интенсивность тоже. Алехандро подошел к турниру с впечатляющей серией побед на траве и весь матч держал высокий уровень. Я очень рад, что смог пройти дальше, потому что это была невероятно тяжелая битва.

Мы провели на корте больше четырех часов. Это огромная нагрузка и немало километров для ног, но я чувствую себя хорошо и готов к следующему матчу".

В четвертьфинале он сыграет с Новаком Джоковичем.

«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нем ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться (улыбается)», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

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