Соболенко после вылета с «Уимблдона»: «В этом году я облажалась. В следующем постараюсь выступить лучше»

— Конечно, я недовольна своей игрой. Но нужно признать, что сегодня Наоми была сильнее. Мне показалось, что она показала невероятный уровень. Я сделала все, что могла, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сегодня я не сыграла в свой лучший теннис, а она, наверное, наоборот, провела один из лучших матчей. Такое иногда случается. Иногда выходишь на корт, выкладываешься полностью и все равно проигрываешь. Конечно, я очень расстроена. Поздравляю Наоми и желаю ей удачи.