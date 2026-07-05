Соболенко после вылета с «Уимблдона»: «В этом году я облажалась. В следующем постараюсь выступить лучше»

— Конечно, я недовольна своей игрой. Но нужно признать, что сегодня Наоми была сильнее. Мне показалось, что она показала невероятный уровень. Я сделала все, что могла, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сегодня я не сыграла в свой лучший теннис, а она, наверное, наоборот, провела один из лучших матчей. Такое иногда случается. Иногда выходишь на корт, выкладываешься полностью и все равно проигрываешь. Конечно, я очень расстроена. Поздравляю Наоми и желаю ей удачи.
— Какие эмоции сейчас испытываете?
— Никаких (улыбается).
Только знайте, что сейчас я справляюсь с этим гораздо лучше, чем год назад. Если вы ждали чего-то очень эмоционального или веселого, этого не будет. Наверное, сегодня ответы будут короткими. В этом году я облажалась. В следующем постараюсь выступить лучше.
— Удалось ли вам контролировать эмоции во время матча?
— Сегодня я вообще ничем не могу быть довольна. Но должна сказать, что пару раз была очень близка к тому, чтобы окончательно потерять самообладание. Однако я проявила уважение к траве и к игрокам, которым предстояло выйти на этот корт после нас, поэтому, считаю, вела себя довольно хорошо.
— Не показалось ли вам странным, что сегодня Наоми играла мощнее вас?
— Да, это было необычно. Но если честно, думаю, даже если бы я сыграла немного лучше, все равно чувствовала бы себя сегодня некомфортно. Наоми действительно сыграла очень круто.
По ходу матча мне становилось все тяжелее, а она, наоборот, только прибавляла. Она играла очень свободно и смело, а у меня этого не было.
Наверное, к следующей встрече с ней нужно будет что-то изменить — либо в подготовке, либо в тактике. Но сегодня я действительно сделала все, что могла. Она заслужила эту победу. Еще раз ее поздравляю и желаю удачи, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Как же хороша Наоми Осака! Освоила траву и задавила Соболенко.