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Синнер в трех сетах обыграл Мотидзуки и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Итальянский теннисист лидер мирового рейтинга Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

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Источник: Sport24

Действующий чемпион Уимблдона в матче 4-го круга победил японца Синтаро Мотидзуки (151-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

В четвертьфинале турнира Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

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