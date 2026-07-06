Синнер в трех сетах обыграл Мотидзуки и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Действующий чемпион Уимблдона в матче 4-го круга победил японца Синтаро Мотидзуки (151-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.
В четвертьфинале турнира Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.
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