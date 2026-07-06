Синнер пятый год подряд вышел в четвертьфинал «Уимблдона»

Синнер 15-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». На «Уимблдоне» он сыграет на этой стадии пятый раз подряд.
Только у трех действующих игроков больше четвертьфиналов на «Шлемах» — у Александра Зверева (17), Стэна Вавринки (18) и Новака Джоковича (66).
Теперь действующий чемпион сыграет с самым возрастным дебютантом стадии Яном-Леннардом Штруффом.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше