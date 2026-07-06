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Синнер пятый год подряд вышел в четвертьфинал «Уимблдона»

Янник Синнер обыграл Синтаро Мотидзуки в четвертом круге «Уимблдона» — 6:3, 7:6 (0), 6:3.

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Источник: Спортс‘’

Синнер 15-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». На «Уимблдоне» он сыграет на этой стадии пятый раз подряд.

Только у трех действующих игроков больше четвертьфиналов на «Шлемах» — у Александра Зверева (17), Стэна Вавринки (18) и Новака Джоковича (66).

Теперь действующий чемпион сыграет с самым возрастным дебютантом стадии Яном-Леннардом Штруффом.

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