Синнер о матче с Мотидзуки: «Его теннис идеально подходит этому покрытию»

"Прежде всего спасибо всем, кто остался до конца. Знаю, что день получился очень долгим.
Мы впервые сыграли друг с другом, поэтому я не знал, чего ожидать. Думаю, мне удалось немного лучше справиться с ключевыми моментами, и именно это стало решающим. Но он потрясающий игрок. Пройти квалификацию и так долго показывать такой уровень — это впечатляет. Желаю ему всего самого лучшего. Ему и всей его команде есть чем гордиться.
Играть против него очень непросто. Его теннис идеально подходит этому покрытию. Я старался действовать чуть агрессивнее. Во втором сете у меня были шансы, но я ими не воспользовался. В целом же очень доволен своей игрой. Стараюсь с каждым днем понемногу прибавлять — и сегодня я доволен".
Также итальянец высказался о предстоящем четвертьфинале против Яна-Леннарда Штруффа.
«Он очень агрессивный игрок и отлично подает. Посмотрим, как все сложится. Сейчас самое главное — восстановиться. Я очень его уважаю. Мы уже несколько раз играли друг против друга, а последний матч провели на траве в Галле. Тогда была очень напряженная встреча. Посмотрим, что будет на этот раз», — сказал Синнер в интервью на корте.