Синнер о матче с Мотидзуки: «Его теннис идеально подходит этому покрытию»

Мы впервые сыграли друг с другом, поэтому я не знал, чего ожидать. Думаю, мне удалось немного лучше справиться с ключевыми моментами, и именно это стало решающим. Но он потрясающий игрок. Пройти квалификацию и так долго показывать такой уровень — это впечатляет. Желаю ему всего самого лучшего. Ему и всей его команде есть чем гордиться.