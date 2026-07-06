Гауфф вышла в четвертьфинал на всех «Шлемах»

Она обыграла Белинду Бенчич — 4:6, 6:3, 6:4.
Американка 11-й раз вышла в ¼ финала «Большого шлема» и первый на «Уимблдоне». Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».
Дальше Гауфф встретится с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке 3:5.
Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.Читать дальше