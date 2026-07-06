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Гауфф сравнялась с Сереной по числу побед на «Шлемах» до 23 лет

Коко Гауфф обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге «Уимблдона» — 4:6, 6:3, 6:4.

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Источник: Спортс‘’

Для 22-летней американки эта победа стала 84-й на «Больших шлемах». Она сравнялась с Сереной Уильямс по количеству побед на «Шлемах» до 23-летия. В 2000-х больше в этом возрасте было только у Марии Шараповой — 92 победы.

Гауфф исполнится 23 года 13 марта 2027-го.

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