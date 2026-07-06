Гауфф сравнялась с Сереной по числу побед на «Шлемах» до 23 лет

Для 22-летней американки эта победа стала 84-й на «Больших шлемах». Она сравнялась с Сереной Уильямс по количеству побед на «Шлемах» до 23-летия. В 2000-х больше в этом возрасте было только у Марии Шараповой — 92 победы.
Гауфф исполнится 23 года 13 марта 2027-го.
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