Гауфф сравнялась с Сереной по числу побед на «Шлемах» до 23 лет

Для 22-летней американки эта победа стала 84-й на «Больших шлемах». Она сравнялась с Сереной Уильямс по количеству побед на «Шлемах» до 23-летия. В 2000-х больше в этом возрасте было только у Марии Шараповой — 92 победы.