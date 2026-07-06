Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Александра Бублика на пути в четвертьфинал Уимблдона

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Фриц занимает седьмое место в рейтинге ATP. Он выполнил 23 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Бублик является 11-й ракеткой мира. За игру он подал навылет 13 раз, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Букмекеры считали американского теннисиста фаворитом встречи. Коэффициент на победу Фрица составлял 1.43, на успех Бублика предлагали котировку 2.80.
В четвертьфинале Фриц сыграет с победителем пары Иржи Лехечка — Александр Зверев.