Костюк о влиянии работы с психологом после выхода в ¼ финала «Уимблдона»: «Перед матчем сказала тренеру: “Чем бы он ни закончился, я все равно буду довольна”

То же самое происходит, когда ты очень рано добиваешься большого успеха. В твоей жизни внезапно появляется столько нового, а ты совершенно не понимаешь, как со всем этим справляться. Когда же ты уже знаешь, что нужно, чтобы снова оказаться на этом уровне, когда проходишь через это несколько раз, ты уже примерно понимаешь, чего ожидать. Конечно, из-за этого все, наверное, становится менее захватывающим, но более стабильным. Думаю, здесь то же самое.