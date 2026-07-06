Костюк о влиянии работы с психологом после выхода в ¼ финала «Уимблдона»: «Перед матчем сказала тренеру: “Чем бы он ни закончился, я все равно буду довольна”

— В последние месяцы вы рассказывали о работе с психологом и о том, что учитесь не связывать результаты с самовосприятием. Сейчас у вас невероятная серия побед. Не чувствуете ли вы риска снова вернуться к старым привычкам и начать связывать свои результаты с собственной ценностью?
— Хороший вопрос. Не думаю, потому что я очень глубоко работала над тем, чтобы понять себя на самом базовом человеческом уровне. Например, чтобы понять, откуда берется моя ценность — а она не в том, что я теннисистка. Думаю, именно это помогает разделять эти вещи.
Перед третьим и четвертым кругом я говорила Сандре [Заневской, тренеру]: «Я уже знаю, что проделала здесь хорошую работу. Я очень довольна своим прогрессом на траве и в целом тем, как чувствую себя на корте. Чем бы ни закончился сегодняшний матч, я все равно буду довольна, и уже с нетерпением жду американской серии турниров».
Я стараюсь выходить на каждый матч именно с таким настроем. Конечно, в жизни может произойти что угодно. Что-то может случиться, и я снова могу вернуться к старым привычкам. Но я очень много работала над тем, чтобы этого не произошло.
Я говорила об этом в Париже. Тогда я сказала, что изменить эти привычки было самым трудным из всего, через что мне когда-либо приходилось проходить. Для меня играть в теннис гораздо легче. Потому что здесь требуется гораздо больше времени, работы и осознанности, чтобы стать лучше.
То же самое происходит, когда ты очень рано добиваешься большого успеха. В твоей жизни внезапно появляется столько нового, а ты совершенно не понимаешь, как со всем этим справляться. Когда же ты уже знаешь, что нужно, чтобы снова оказаться на этом уровне, когда проходишь через это несколько раз, ты уже примерно понимаешь, чего ожидать. Конечно, из-за этого все, наверное, становится менее захватывающим, но более стабильным. Думаю, здесь то же самое.
В своей жизни я уже много раз срывалась и возвращалась к старым привычкам и прежним реакциям. Так что не знаю. Посмотрим (улыбается), — сказала украинка на пресс-конференции.
За выход в полуфинал она поборется с Жасмин Паолини.