Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димитров после поражения в 4-м круге «Уимблдона»: «Я не могу просто щелкнуть выключателем спустя 52 недели и ждать, что сразу начну показывать лучший теннис»

Григор Димитров отреагировал на поражение в четвертом круге «Уимблдона». Болгарин проиграл 114-й ракетке мира Артуру Фери со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7−10).

Все о звездах российского тенниса

"Я буду пробовать снова. Я правда верю, что у меня впереди еще будут такие моменты. Мне просто нужно найти способ повернуть их в свою пользу.

Я не могу просто щелкнуть выключателем спустя 52 недели и ждать, что сразу начну показывать свой лучший теннис. Сейчас мне нужно бороться еще сильнее, сильнее, чем раньше", — сказал Димитров.

Напомним, год назад болгарин надорвал грудную мышцу, обыгрывая 2:0 по сетам Янника Синнера в четвертом круге. За оставшийся сезон он провел только один матч в одиночке, а полноценно играть в туре начал с января.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше