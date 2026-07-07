Димитров после поражения в 4-м круге «Уимблдона»: «Я не могу просто щелкнуть выключателем спустя 52 недели и ждать, что сразу начну показывать лучший теннис»

"Я буду пробовать снова. Я правда верю, что у меня впереди еще будут такие моменты. Мне просто нужно найти способ повернуть их в свою пользу.
Я не могу просто щелкнуть выключателем спустя 52 недели и ждать, что сразу начну показывать свой лучший теннис. Сейчас мне нужно бороться еще сильнее, сильнее, чем раньше", — сказал Димитров.
Напомним, год назад болгарин надорвал грудную мышцу, обыгрывая 2:0 по сетам Янника Синнера в четвертом круге. За оставшийся сезон он провел только один матч в одиночке, а полноценно играть в туре начал с января.
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