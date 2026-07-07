Зверев и Лехечка доиграют ⅛ финала «Уимблдона» во вторник — они не успели закончить матч до комендантского часа

Зверев и Лехечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени.
Сегодня Лехечка не реализовал ни одного из семи брейк-поинтов, статистика Зверева по тому же показателю — 2 из 7.
Матч четвертого круга «Уимблдона» между Александром Зверевы и Иржи Лехечкой прерван при счете 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немца. Встречу возобновят на подаче чеха.
Зверев и Лехечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени.
Сегодня Лехечка не реализовал ни одного из семи брейк-поинтов, статистика Зверева по тому же показателю — 2 из 7.