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Зверев и Лехечка доиграют ⅛ финала «Уимблдона» во вторник — они не успели закончить матч до комендантского часа

Матч четвертого круга «Уимблдона» между Александром Зверевы и Иржи Лехечкой прерван при счете 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немца. Встречу возобновят на подаче чеха.

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Зверев и Лехечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени.

Сегодня Лехечка не реализовал ни одного из семи брейк-поинтов, статистика Зверева по тому же показателю — 2 из 7.