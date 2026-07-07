Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер второй год подряд вышел в полуфинал Уимблдона

В ¼ финала итальянец в трех сетах победил 36-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В ¼ финала 24-летний Синнер обыграл 36-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа, 74-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Его следующим соперником станет серб Новак Джокович или канадец Феликс Оже-Альяссим.

Синнер вышел в полуфинал Уимблдона третий раз в карьере (2023, 2025, 2026), в прошлом году он стал победителем турнира.

В целом это для него уже 10-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» в карьере. С 2000 года подобного достижения до наступления 25 лет добивались Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, сообщает Opta.

Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше