Синнер второй год подряд вышел в полуфинал Уимблдона

В целом это для него уже 10-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» в карьере. С 2000 года подобного достижения до наступления 25 лет добивались Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, сообщает Opta.