Синнер второй год подряд вышел в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В ¼ финала 24-летний Синнер обыграл 36-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа, 74-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
Его следующим соперником станет серб Новак Джокович или канадец Феликс Оже-Альяссим.
Синнер вышел в полуфинал Уимблдона третий раз в карьере (2023, 2025, 2026), в прошлом году он стал победителем турнира.
В целом это для него уже 10-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» в карьере. С 2000 года подобного достижения до наступления 25 лет добивались Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, сообщает Opta.
Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.