Зверев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

В матче четвертого круга, который был доигран во вторник, Зверев (2-й номер посева) нанес поражение чеху Иржи Легечке (13) со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).
Следующим соперником 29-летнего Зверева, который впервые в карьере добрался до четвертьфинала Уимблдона, станет американец Тэйлор Фриц (6).
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше