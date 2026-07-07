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Зверев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: Reuters

В матче четвертого круга, который был доигран во вторник, Зверев (2-й номер посева) нанес поражение чеху Иржи Легечке (13) со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Следующим соперником 29-летнего Зверева, который впервые в карьере добрался до четвертьфинала Уимблдона, станет американец Тэйлор Фриц (6).

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