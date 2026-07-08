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Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Серб за 5 часов 15 минут обыграл четвертую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (10−4).

Джокович 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.

Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона» — и тоже обновил свой рекорд.

В полуфинале серб сыграет с Янником Синнером.

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