Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Серб за 5 часов 15 минут обыграл четвертую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (10−4).
Джокович 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.
Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона» — и тоже обновил свой рекорд.
В полуфинале серб сыграет с Янником Синнером.
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