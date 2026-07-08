Джокович провел 50-й в карьере пятисетовик на «Больших шлемах». Это рекорд Открытой эры

Серб провел 50-й в карьере пятисетовый матч на «Больших шлемах». Он обошел Стэна Вавринку и стал рекордсменом Открытой эры.
Также в топ-5 по количеству пятисетовиков входят:
Роджер Федерер (48);
Ллейтон Хьюитт (45);
Фернандо Вердаско (45).
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