Джокович о пятичасовом матче с Оже-Альяссимом: «Говорил детям после четвертого сета, чтобы шли спать. Хорошо, что не послушались»

— Это здорово, но для меня это всего лишь еще один полуфинал. На все эти цифры и статистику я посмотрю, когда завершу карьеру. Сейчас все мысли только о деле. Мне еще нужно восстановиться, ведь турнир для меня не закончился. Через несколько дней меня ждет матч с первой ракеткой мира, — сказал Джокович в интервью на корте.