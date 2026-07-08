Джокович о пятичасовом матче с Оже-Альяссимом: «Говорил детям после четвертого сета, чтобы шли спать. Хорошо, что не послушались»

Матч продолжался 5 часов 15 минут и закончился за 5 минут до комендантского часа.
— После четвертого сета я говорил детям, чтобы они шли спать, но они меня не послушали (смеется).
Я рад, что они остались, потому что, если честно, это был один из лучших матчей, в которых мне доводилось участвовать на этом корте за всю карьеру.
— Вы вышли в восьмой полуфинал «Уимблдона» подряд, 15-й в карьере на этом турнире и 55-й на турнирах «Большого шлема»…
— Это здорово, но для меня это всего лишь еще один полуфинал. На все эти цифры и статистику я посмотрю, когда завершу карьеру. Сейчас все мысли только о деле. Мне еще нужно восстановиться, ведь турнир для меня не закончился. Через несколько дней меня ждет матч с первой ракеткой мира, — сказал Джокович в интервью на корте.
В пятницу Джокович сыграет с действующим чемпионом Янником Синнером.