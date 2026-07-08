Мучение перед повторением

Матч завершался на супертай-брейке пятой партии. Часом ранее могло показаться, что Джоковича, который еще в первом сете почувствовал легкое недомогание в левой икре и попросил выйти на корт врача, уже оставляют силы. Однако Оже-Альяссим, который младше серба на 14 лет, даже на шестом часу игры все же не смог доказать свое превосходство в выносливости. Джокович с его огромным опытом не только качественно подавал, но и проявил потрясающую самоотверженность на задней линии в ключевой отрезок игры. Поведя с брейком — 2:1, он так и не отдал своего преимущества и в итоге победил с первого матчбола — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) за 5 часов 15 минут.