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Джокович уступает Синнеру в личных встречах перед полуфиналом «Уимблдона»

Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в полуфинале «Уимблдона».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Баланс их личных встреч в основном туре — 6:5 в пользу Синнера. На «Больших шлемах» ничья — 3:3. На траве преимущество за Джоковичем — 2:1.

Все матчи:

2026. Australian Open, хард, полуфинал — Джокович, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4;

2025. «Уимблдон», трава, полуфинал — Синнер, 6:3, 6:3, 6:4;

2025. «Ролан Гаррос», грунт, полуфинал — Синнер, 6:4, 7:5, 7:6 (3);

2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, финал — Синнер, 7:6 (4), 6:3;

2024, Australian Open, хард, полуфинал — Синнер, 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3;

2023, Кубок Дэвиса, хард (крытые корты), полуфинал — Синнер, 6:2, 2:6, 7:5;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), финал — Джокович, 6:3, 6:3;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап — Синнер, 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2);

2023, «Уимблдон», трава, полуфинал — Джокович, 6:3, 6:4, 7:6 (4);

2022, «Уимблдон», трава, четвертьфинал — Джокович, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;

2021, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, 1/16 финала — Джокович, 6:4, 6:2.

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