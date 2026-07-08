Джокович уступает Синнеру в личных встречах перед полуфиналом «Уимблдона»

Баланс их личных встреч в основном туре — 6:5 в пользу Синнера. На «Больших шлемах» ничья — 3:3. На траве преимущество за Джоковичем — 2:1.
Все матчи:
2026. Australian Open, хард, полуфинал — Джокович, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4;
2025. «Уимблдон», трава, полуфинал — Синнер, 6:3, 6:3, 6:4;
2025. «Ролан Гаррос», грунт, полуфинал — Синнер, 6:4, 7:5, 7:6 (3);
2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, финал — Синнер, 7:6 (4), 6:3;
2024, Australian Open, хард, полуфинал — Синнер, 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3;
2023, Кубок Дэвиса, хард (крытые корты), полуфинал — Синнер, 6:2, 2:6, 7:5;
2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), финал — Джокович, 6:3, 6:3;
2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап — Синнер, 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2);
2023, «Уимблдон», трава, полуфинал — Джокович, 6:3, 6:4, 7:6 (4);
2022, «Уимблдон», трава, четвертьфинал — Джокович, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;
2021, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, 1/16 финала — Джокович, 6:4, 6:2.