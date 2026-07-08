Джокович и Оже-Альяссим сыграли самый длинный четвертьфинал в истории «Уимблдона»

Прежний рекорд принадлежал Райнеру Шуттлеру и Арно Клеману: в 2008 году их встреча длилась 5 часов 12 минут. Тогда Шуттлер победил со счетом 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 8:6 и вышел в полуфинал.
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Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
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