Навратилова о том, как бы изменила теннис: «Я бы сделала обязательным использование ракеток с головкой меньшего размера»

"Если бы я сейчас была теннисной звездой, я бы сделала обязательным использование ракеток с головкой меньшего размера.
Тогда большее значение имела бы техника, и выполнять невероятные обводящие удары стало бы немного сложнее. Играть с лета по-прежнему было бы можно, но уже нельзя было бы просто, потеряв равновесие, изо всех сил ударить по мячу. Техника ценилась бы гораздо выше.
Я разговаривала с Рори Макилроем в Королевской ложе и спросила его: «Что бы сделал ты?» Он ответил, что уменьшил бы размер головки клюшек для гольфа, потому что сейчас они стали слишком большими. Зона оптимального контакта с мячом стала гораздо больше, чем раньше. То же самое произошло и в теннисе.
Так что я бы сделала эту зону немного меньше, чтобы еще больше ценились точность и умение гасить скорость мяча. Тогда мы снова увидели бы больше игры в стиле «серв-энд-воллей» или, по крайней мере, больше выходов к сетке".