Навратилова о том, как бы изменила теннис: «Я бы сделала обязательным использование ракеток с головкой меньшего размера»

Я разговаривала с Рори Макилроем в Королевской ложе и спросила его: «Что бы сделал ты?» Он ответил, что уменьшил бы размер головки клюшек для гольфа, потому что сейчас они стали слишком большими. Зона оптимального контакта с мячом стала гораздо больше, чем раньше. То же самое произошло и в теннисе.