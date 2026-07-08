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Навратилова о том, как бы изменила теннис: «Я бы сделала обязательным использование ракеток с головкой меньшего размера»

Мартина Навратилова, выигравшая 59 титулов «Большого шлема» в разных разрядах, рассказала, как изменила бы теннис.

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"Если бы я сейчас была теннисной звездой, я бы сделала обязательным использование ракеток с головкой меньшего размера.

Тогда большее значение имела бы техника, и выполнять невероятные обводящие удары стало бы немного сложнее. Играть с лета по-прежнему было бы можно, но уже нельзя было бы просто, потеряв равновесие, изо всех сил ударить по мячу. Техника ценилась бы гораздо выше.

Я разговаривала с Рори Макилроем в Королевской ложе и спросила его: «Что бы сделал ты?» Он ответил, что уменьшил бы размер головки клюшек для гольфа, потому что сейчас они стали слишком большими. Зона оптимального контакта с мячом стала гораздо больше, чем раньше. То же самое произошло и в теннисе.

Так что я бы сделала эту зону немного меньше, чтобы еще больше ценились точность и умение гасить скорость мяча. Тогда мы снова увидели бы больше игры в стиле «серв-энд-воллей» или, по крайней мере, больше выходов к сетке".