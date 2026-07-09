Зверев о том, что до победы над Фрицем на «Уимблдоне» проиграл ему 7 матчей подряд: «До этого он просто был лучше меня»

Конечно, где-то в глубине души ты помнишь, что уже несколько лет не можешь обыграть этого соперника, что он столько раз подряд тебя побеждал. Но сегодня я понимал, что, если хочу получить шанс, должен провести безупречный, почти идеальный матч. И мне кажется, именно так сегодня и получилось.