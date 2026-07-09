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Зверев о том, что до победы над Фрицем на «Уимблдоне» проиграл ему 7 матчей подряд: «До этого он просто был лучше меня»

Александр Зверев объяснил, почему у него получилось прервать семиматчевую серию поражений от Тэйлора Фрица, которая началась в ⅛ финала «Уимблдона» два года назад. Теперь немец обыграл его в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

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"На теннисном корте ничего не дается легко. Если бы я играл со своей пятилетней дочерью, тогда, может быть, было бы легко. Ей было бы легко.

Конечно, где-то в глубине души ты помнишь, что уже несколько лет не можешь обыграть этого соперника, что он столько раз подряд тебя побеждал. Но сегодня я понимал, что, если хочу получить шанс, должен провести безупречный, почти идеальный матч. И мне кажется, именно так сегодня и получилось.

До этого он просто был лучше меня. Иногда все действительно настолько просто. Он был в лучшей форме. Играл лучше меня. Вот и все.

Я рад все еще быть на этом турнире (улыбается). В прошлом году в это время я уже тренировался на харде. Так что я просто рад, что у меня есть шанс провести здесь еще два матча.

Играть на Корте № 1, на Центральном корте — одна из самых больших почестей в теннисе. В этом спорте больше нет ничего подобного. Я хорошо играю на «Уимблдоне», так что моя мечта наконец исполнилась. Я довольно долго этого ждал и рад быть там, где я есть".

За выход в финал Зверев сыграет со 114-й ракеткой мира Артуром Фери.

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