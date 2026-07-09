Мухова об успехе чешских теннисисток: «Свою роль играет то, что нас очень много»

— Есть ли у вас объяснение, почему Чехия воспитывает так много сильных теннисисток? В топ-100 так много чешских игроков, и многие успешно выступают на «Уимблдоне».
— Думаю, все дело в богатых традициях чешского тенниса. И, конечно, свою роль играет то, что нас очень много. Когда я была младше, я смотрела на девушек, которые были старше меня лет на пять. Видя, как хорошо у них получается, я тоже начинала верить, что смогу добиться такого же. Здорово, что мы представляем такую маленькую страну, но при этом у нас так много сильных игроков.
— Теперь в финале встретятся две чешские теннисистки, и вас с Носковой наверняка снова будут спрашивать, в чем секрет чешского тенниса. Вам ведь этот вопрос задают всю карьеру. Как вы сами к этому относитесь?
— Если честно, я уже немного устала от этого вопроса. Его задают мне буквально через день. Думаю, мы все уже не раз пытались на него ответить.
Но, с другой стороны, это приятный вопрос. Он говорит о том, что наш теннис успешен, а это здорово и для нашей страны, и для нашего спорта. Мы маленькая страна, и то, чего нам удалось добиться, действительно впечатляет. Хотя, конечно, когда тебя спрашивают об этом постоянно, уже трудно придумать что-то новое. Я каждый раз стараюсь отвечать по-разному, но уже не знаю, что еще можно сказать.
— Когда вы были ребенком, как вам казалось, на каком покрытии добьетесь наибольших успехов? На траве?
— Честно говоря, я никогда об этом не задумывалась. В Чехии, когда ты ребенок, почти все время играешь на грунте. Потом, когда попадаешь в тур и поднимаешься в рейтинге, большинство матчей проводишь уже на харде. Поэтому до этого года на траве я сыграла не так уж много матчей.
Думаю, я хорошо умею адаптироваться к любому покрытию, и мне они все нравятся. На каждом можно использовать разные вращения и варианты ведения игры. Мне вообще нравится смена покрытий. Я всегда с нетерпением жду момента, когда мы переходим с харда на грунт, потом на траву, а затем снова возвращаемся обратно, — сказала Мухова на пресс-конференции.
Мухова — молодец!
Что нужно знать о Линде Носковой — финалистке «Уимблдона»?