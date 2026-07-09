Мухова об успехе чешских теннисисток: «Свою роль играет то, что нас очень много»

Но, с другой стороны, это приятный вопрос. Он говорит о том, что наш теннис успешен, а это здорово и для нашей страны, и для нашего спорта. Мы маленькая страна, и то, чего нам удалось добиться, действительно впечатляет. Хотя, конечно, когда тебя спрашивают об этом постоянно, уже трудно придумать что-то новое. Я каждый раз стараюсь отвечать по-разному, но уже не знаю, что еще можно сказать.