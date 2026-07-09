Мухова о решающем тай-брейке против Гауфф: «Я все время повторяла себе: “Продолжай играть и атаковать”. Если уж проигрывать, то на своих условиях»

— Да, я думала, что добегу. За несколько розыгрышей до этого она уже так играла, я тогда плохо ответила, и она выиграла очко. Так что, конечно, я была рада, что на этот раз мяч не перелетел через сетку, — сказала Мухова на пресс-конференции.