Мухова о решающем тай-брейке против Гауфф: «Я все время повторяла себе: “Продолжай играть и атаковать”. Если уж проигрывать, то на своих условиях»

— Это ваш второй финал турнира «Большого шлема». Говорят, что во второй раз играть легче. Есть ли что-то, что вы делали перед первым финалом в Париже и теперь не стали бы повторять?
— Надо сначала вспомнить, что я вообще делала в Париже (смеется). Прошло уже три года, так что я даже не помню, чем занималась в выходной день.
Думаю, просто продолжу делать то же самое, что и последние две недели здесь. Сохраню привычный распорядок, свои небольшие ритуалы. Завтра потренируюсь минут 30, спокойно восстановлюсь и постараюсь максимально расслабиться перед последним матчем в субботу.
— А что это за ритуалы?
— Ничего необычного. Приходим на корт, минут 30 легко тренируемся, чтобы почувствовать мяч и привыкнуть к покрытию. Потом у меня полдня отдыха. Иду вкусно поесть. Каждый день захожу в одну и ту же кофейню. Такие маленькие привычки.
— В концовке тай-брейка вы очень успешно выходили к сетке, хотя Коко несколько раз блестяще вас обводила. Когда вы снова шли вперед, это было проявлением доверия к своей игре? Учитывая, что раньше вы часто ей проигрывали, насколько важно было продолжать верить в себя?
— Спасибо (смеется). Честно говоря, этот тай-брейк был для меня эмоциональными американскими горками. После одного розыгрыша я чувствовала себя отлично, могла красиво выиграть мяч, а потом сразу же допустить ужасную ошибку.
Я все время повторяла себе: «Продолжай атаковать. Продолжай играть». Если уж проигрывать, то на своих условиях. А мои условия — это агрессивный теннис, выходы к сетке, давление на соперницу.
Конечно, Коко — невероятная спортсменка. Кажется, она всегда достает мячи. Даже когда я уже пробивала с лета, понимала, что она все равно побежит и может исполнить невероятный обводящий удар. Она делала это весь матч.
— Помните момент, когда у Коко был матчбол? Она сделала укороченный, а вы находились далеко за задней линией. Не промелькнула мысль: «Все, это конец»?
— Нет. Я вообще-то думала, что успею.
— Вы ожидали этого?
— Да, я думала, что добегу. За несколько розыгрышей до этого она уже так играла, я тогда плохо ответила, и она выиграла очко. Так что, конечно, я была рада, что на этот раз мяч не перелетел через сетку, — сказала Мухова на пресс-конференции.
Мухова — молодец!