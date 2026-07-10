Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию

— Я почему решил открыть академию? Я сам увлекся и практически каждый день тренируюсь с тренером, играю турниры, мне очень нравится, и у меня получается. Хочу, чтобы тренеры были и наши, и испанцы; может, аргентинцев потом привезем, потому что они топовые ребята.