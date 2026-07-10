Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию

— Женя, у тебя невероятно насыщенная жизнь: Академия фигурного катания, тренерская деятельность, ледовые шоу, строительство новых ледовых дворцов.
— Я больше скажу, не только ледовых — мы запланировали открыть теннисную академию.
— Ничего себе!
— Да. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление.
Падел сейчас — невероятно модная тема. Ну, это у нас, а вообще этому виду спорта 50−60 лет. Он пришел к нам из Мексики, Испании, Аргентины. Я думаю, большая перспектива у этого вида спорта. Мое предположение, что он станет олимпийским видом, — во всяком случае все к тому идет.
— Сам ты играешь в падел?
— Я только-только приехал домой, с 12 до 17 часов у нас был падел-турнир.
— То есть ты этим занимаешься вполне серьезно.
— Я почему решил открыть академию? Я сам увлекся и практически каждый день тренируюсь с тренером, играю турниры, мне очень нравится, и у меня получается. Хочу, чтобы тренеры были и наши, и испанцы; может, аргентинцев потом привезем, потому что они топовые ребята.
Лед льдом, но нужно двигаться дальше. Я уже столько не могу кататься на льду, как раньше. Все-таки очень много травм было, 18 операций серьезных. Так что если сейчас не тренироваться, то это все, кирдык, — рассказал Плющенко.