Костюк о поражении во втором полуфинале ТБШ подряд: «В обоих матчах мне немного не хватило удачи»

— Поздравляю вас с отличным выступлением. Это уже второй полуфинал «Большого шлема» за месяц, который вы проиграли. Можно ли сравнить эти два матча и эмоции после них?
— Нет, их вообще невозможно сравнивать. Как я говорила перед матчем, сегодня у меня действительно был шанс побороться. Не думаю, что в Париже ситуация была такой же.
Сегодня все зависело от нее — она провела невероятный матч. Ее подача была просто феноменальной. Сандра [Занивска, тренер] сказала, что даже там, где у нее обычно бывают проблемы, качество подачи было на уровне 9,5 из 10. Лучше уже сложно сыграть, поэтому у меня было мало шансов. Такое бывает — просто это случилось в полуфинале. Но я знаю, что сделала все, что могла. Теперь нужно двигаться дальше, и я с нетерпением жду следующих матчей.
— Вы сказали, что сегодня не могли сделать больше, но чего, по вашему мнению, не хватает, чтобы выйти на следующий уровень и однажды сыграть в финале?
— Возможно, немного удачи мне бы не помешало. Думаю, в обоих матчах ее мне немного не хватило.
Серьезно, я считаю, что это действительно важный фактор. Чтобы выиграть титул, провести отличный матч и находиться на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, очень многое должно совпасть.
Но в целом, даже не знаю. Эти два матча сложно сравнивать, потому что для меня они совершенно разные. Не думаю, что здесь есть какая-то закономерность, когда можно сказать: «Мне нужно исправить вот это, потому что такое случилось уже дважды». Я этого не чувствую. Всегда есть вещи, над которыми можно работать: улучшать прием, подачу, не торопиться в важных моментах, лучше контролировать концентрацию. Это постоянный процесс. Я не могу выделить одну или две конкретные вещи, которые нужно изменить.
Я еще даже не успела обсудить этот матч с Сандрой. Мы поговорим об этом завтра или, возможно, когда начнем следующую тренировку. Но да, месяц назад я сыграла свой первый полуфинал, а теперь уже второй. Это довольно короткий период, чтобы делать какие-то выводы и искать определенную закономерность. Надеюсь, у меня впереди будет еще много таких возможностей. Но сейчас я просто благодарна за эти два полуфинала, — сказала Костюк на пресс-конференции.
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