Костюк о поражении во втором полуфинале ТБШ подряд: «В обоих матчах мне немного не хватило удачи»

Но в целом, даже не знаю. Эти два матча сложно сравнивать, потому что для меня они совершенно разные. Не думаю, что здесь есть какая-то закономерность, когда можно сказать: «Мне нужно исправить вот это, потому что такое случилось уже дважды». Я этого не чувствую. Всегда есть вещи, над которыми можно работать: улучшать прием, подачу, не торопиться в важных моментах, лучше контролировать концентрацию. Это постоянный процесс. Я не могу выделить одну или две конкретные вещи, которые нужно изменить.