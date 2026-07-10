Уимблдон. ½ финала. Джокович сыграет с Синнером, Зверев — с Фери

Александр Зверев встретится с Артуром Фери.
Сетка здесь.
«Уимблдон».
Лондон, Великобритания.
29 июня — 12 июля 2026.
Турнир «Большого шлема».
Призовой фонд — 64 200 000 фунтов стерлингов.
Открытые корты, трава.
½ финала.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше