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Уимблдон. ½ финала. Джокович сыграет с Синнером, Зверев — с Фери

Новак Джокович сыграет с Янником Синнером в полуфинале «Уимблдона».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Александр Зверев встретится с Артуром Фери.

Сетка здесь.

«Уимблдон».

Лондон, Великобритания.

29 июня — 12 июля 2026.

Турнир «Большого шлема».

Призовой фонд — 64 200 000 фунтов стерлингов.

Открытые корты, трава.

½ финала.

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