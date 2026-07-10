Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. Теперь немец добрался до решающего матча на всех четырех турнирах Большого шлема. Также он впервые сыграет в финалах на двух мейджорах подряд. В июне он дошел до финала «Ролан Гаррос», где завоевал свой дебютный титул на турнирах Большого шлема.