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Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона

Зверев одержал победу над британцем Фери и вышел в финал Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Артура Фери в полуфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером 29-летнего Зверева. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. Теперь немец добрался до решающего матча на всех четырех турнирах Большого шлема. Также он впервые сыграет в финалах на двух мейджорах подряд. В июне он дошел до финала «Ролан Гаррос», где завоевал свой дебютный титул на турнирах Большого шлема.

Соперник Зверева определится в матче Янник Синнер (Италия, 1-й номер посева) — Новак Джокович (Сербия, 7).

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