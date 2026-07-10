Зверев обгонит Алькараса и выйдет на второе место в рейтинге ATP

Звереву 29 лет. На его счету 25 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист в пятый раз вышел в финал турнира Большого шлема, но победить смог только на Roland Garros в 2026 году. Зверев является олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2021) и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2018, 2021).