Зверев обгонит Алькараса и выйдет на второе место в рейтинге ATP

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев выйдет на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Уимблдона.
Ранее стало известно, что Зверев со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 победил британца Артура Фери и вышел в финал Уимблдона. В решающем матче он сыграет с победителем противостояния между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.
После выхода в финал Уимблдона Зверев наберет минимум 8 480 очков и обгонит Карлоса Алькараса (8 160 очков). Испанец пропустил турнир в Лондоне и Roland Garros из-за травмы. Представитель Германии уже занимал второе место в рейтинге ATP в июле 2022 года.
Звереву 29 лет. На его счету 25 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист в пятый раз вышел в финал турнира Большого шлема, но победить смог только на Roland Garros в 2026 году. Зверев является олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2021) и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2018, 2021).