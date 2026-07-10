Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев обгонит Алькараса и выйдет на второе место в рейтинге ATP

Представитель Германии вышел в финал Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев выйдет на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Уимблдона.

Ранее стало известно, что Зверев со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 победил британца Артура Фери и вышел в финал Уимблдона. В решающем матче он сыграет с победителем противостояния между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

После выхода в финал Уимблдона Зверев наберет минимум 8 480 очков и обгонит Карлоса Алькараса (8 160 очков). Испанец пропустил турнир в Лондоне и Roland Garros из-за травмы. Представитель Германии уже занимал второе место в рейтинге ATP в июле 2022 года.

Звереву 29 лет. На его счету 25 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист в пятый раз вышел в финал турнира Большого шлема, но победить смог только на Roland Garros в 2026 году. Зверев является олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2021) и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2018, 2021).

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше