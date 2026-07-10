Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 29 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.