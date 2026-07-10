Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал вторым финалистом Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера, посеянного на турнире под 1-м номером. Джокович получил 7-й номер посева. В матче за титул итальянец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (2). Игра состоится 12 июля.
Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 29 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Джоковичу 39 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.