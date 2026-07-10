Синнер о том, что выиграл 9 последних матчей против Зверева: «Все, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом»

Итальянец ведет в личке со счетом 10:4. Он выиграл последние девять матчей.
— Янник, поздравляю с победой. Вы играли с Сашей на всех покрытиях, кроме травы. Как, по вашему мнению, тактически будет выглядеть финал?
— Думаю, будет меньше длинных розыгрышей и меньше возможностей поймать ритм. Это связано с особенностями покрытия. Трава очень быстрая, к тому же сейчас довольно тепло, поэтому условия подходят большим подающим. А он определенно один из них.
Но в любом случае я постараюсь сделать все возможное в воскресенье. Приятно снова выйти в финал турнира «Большого шлема». Для меня это многое значит, и я просто постараюсь показать свой лучший теннис.
Все, что происходило между нами раньше, уже осталось в прошлом. Он выиграл «Большой шлем» в Париже, и это придало ему уверенности. Мы видим, какой уровень он показывает здесь. Надеюсь, нас ждет хороший матч.
— Не знаю, смотрели ли вы, как Александр провел эти две недели на «Уимблдоне». Кажется, победа на «Ролан Гаррос» что-то изменила в его поведении на корте — в том, как он действует. Вы с этим согласны? И что изменилось в вас после первой победы на «Большом шлеме»?
— У нас немного разные ситуации — он очень долго к этому шел. И когда ты наконец добиваешься такой цели, испытываешь невероятные эмоции. Победа дает большой заряд уверенности. Мы видим это здесь — сейчас он играет агрессивно и очень мощно подает. Он стал более сложным соперником.
Саша и раньше был очень сильным игроком, но теперь стал опаснее благодаря этой уверенности. Я следил за ним на протяжении этих двух недель, но не слишком много. Однако я смотрел полуфинал, потому что он играл передо мной. Он уверен в себе и очень спокойно чувствует себя на корте — это хороший знак.
Так что посмотрим. Постараюсь сделать все, что в моих силах, а дальше будет видно. Но это будет очень тяжелый матч. Он будет сильно отличаться от всех предыдущих, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Синнер великолепен — чтобы вы не забывали, он разобрал Джоковича.
Зверев — 13-й с финалами на всех «Шлемах». Кого из великих догнал, а кого — обошел?