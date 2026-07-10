Синнер о том, что выиграл 9 последних матчей против Зверева: «Все, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом»

Саша и раньше был очень сильным игроком, но теперь стал опаснее благодаря этой уверенности. Я следил за ним на протяжении этих двух недель, но не слишком много. Однако я смотрел полуфинал, потому что он играл передо мной. Он уверен в себе и очень спокойно чувствует себя на корте — это хороший знак.