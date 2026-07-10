Янник Синнер: «Повезло, что я могу играть против Джоковича»

— Несмотря на небольшую победную серию, которая началась у меня еще в прошлом году, перед матчем я все равно чувствовал давление. Но мне это нравится. Именно ради таких матчей я и тренируюсь. Играть против Новака на турнирах «Большого шлема» — это совсем не то же самое, что встречаться с ним на «Мастерсах» или других турнирах.