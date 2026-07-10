Янник Синнер: «Повезло, что я могу играть против Джоковича»

— Новак сказал, что сегодня вы были гораздо сильнее. Это был ваш лучший матч на турнире?
— Да, я понимал, что нужно прибавить. Сегодня мне это удалось. Последние несколько дней я очень много работал над тем, чтобы найти свой ритм. Благодаря команде я подошел к матчу максимально готовым — и физически, и психологически.
Если хочешь играть на равных против Новака, нужно показывать лучший теннис. Сегодня я очень хорошо подавал, и это сильно помогло. Конечно, все могло сложиться иначе, если бы он сделал брейк в третьем сете. В теннисе все может измениться очень быстро.
Я рад, что справился настолько хорошо, насколько это было возможно. Против Новака невероятно тяжело играть — всегда чувствуешь давление. Это непросто, но я очень доволен сегодняшним выступлением.
— Вы нервничали из-за того, что произошло на Australian Open? И в какой момент почувствовали, что сегодня все будет иначе?
— Несмотря на небольшую победную серию, которая началась у меня еще в прошлом году, перед матчем я все равно чувствовал давление. Но мне это нравится. Именно ради таких матчей я и тренируюсь. Играть против Новака на турнирах «Большого шлема» — это совсем не то же самое, что встречаться с ним на «Мастерсах» или других турнирах.
Потрясающе, что он до сих пор способен показывать такой уровень. Я смотрел его матч с Феликсом, и уровень игры там был невероятно высоким. Он настоящий пример для всех, в том числе для молодого поколения. Новак показывает, насколько правильный настрой может помочь и телу, и голове.
Он меня вдохновляет. Надеюсь, такие матчи помогут стать еще сильнее в будущем. Каждый матч по-своему уникален, у каждого своя история. Все зависит от того, где мы играем и в каком физическом состоянии находимся. Поэтому я бы не придавал большого значения статистике личных встреч. Каждый матч — это новая история. Повезло, что я могу играть против Новака, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Синнер великолепен — чтобы вы не забывали, он разобрал Джоковича.