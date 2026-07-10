Де Минаур дебютирует в топ-5

Таким образом, Алекс де Минаур, который дошел до четвертого круга британского «Шлема», обойдет Бена Шелтона и дебютирует в топ-5.
Он станет первым австралийцем в топ-5 мужского рейтинга после Ллейтона Хьюитта, который в последний раз находился там в январе 2006 года.
Синнер великолепен — чтобы вы не забывали, он разобрал Джоковича.
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