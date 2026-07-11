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Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», — браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!"

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Бельгийцы уступили испанцам (1:2) в ¼ финала ЧМ-2026. Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте. «Де Кетеларе — он мог стать теннисистом, он фанат Роджера Федерера, выбрал по итогу футбол, хотя долгое время играл в теннис. И любопытный факт относительно Шарля де Кетеларе, играющего за бергамасский клуб “Аталанта”, — что он не обращает внимание на соцсети. “Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны”, — сказал Шарль.

Браво, Шарль! И за забитый мяч, и за вот эту замечательную цитату«, — заявил Генич. Ранее комментатор эмоционально отреагировал на итоги премии “WINLINE Герои РПЛ”, на которой был определен лучший комментатор сезона. Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.

В своем телеграм-канале Генич опубликовал пост: «Голосование — херня, номинация — в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.