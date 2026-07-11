Зверев о том, что вышел в финал на втором «Шлеме» подряд: «Я сохраняю голод до побед и хочу большего»

— Думаю, все очень индивидуально. У каждого человека свой путь. Если говорить конкретно о Тиме, он вложил всю свою жизнь и душу в победу на турнире "Большого шлема. Он отыгрался с 0:2 по сетам против меня в финале US Open. После такой долгожданной победы он почувствовал огромное облегчение, которое, возможно, психологически на него повлияло.