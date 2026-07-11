Зверев о том, что вышел в финал на втором «Шлеме» подряд: «Я сохраняю голод до побед и хочу большего»

Ранее он обыграл Артура Фери (7:6 (0), 6:2, 6:4) и впервые вышел в финал «Уимблдона».
— Насколько близко вы были к лучшему уровню? Это был один из лучших ваших матчей?
— Сегодня было всего понемногу. Не могу сказать, что первый сет получился хорошим, но второй и третий я провел сильно.
При этом Артур — совсем другой соперник. В ⅛ и четвертьфинале мои соперники обладали очень мощной подачей и сильными ударами. Понадобились некоторые корректировки, но я нашел свой ритм. Это был хороший матч. Я в финале «Уимблдона» и просто счастлив. Чтобы дойти до этой стадии, нужно хорошо играть.
— После долгого ожидания первой победы на «Большом шлеме» вы снова вышли в финал. Доминик Тим рассказывал, насколько тяжело ему было после первого большого прорыва. Как думаете, почему вам удалось так хорошо справиться?
— Думаю, все очень индивидуально. У каждого человека свой путь. Если говорить конкретно о Тиме, он вложил всю свою жизнь и душу в победу на турнире "Большого шлема. Он отыгрался с 0:2 по сетам против меня в финале US Open. После такой долгожданной победы он почувствовал огромное облегчение, которое, возможно, психологически на него повлияло.
Я остаюсь сосредоточенным, сохраняю голод до побед и хочу большего. Моя цель — продолжать играть на хорошем уровне и побеждать. Надеюсь, мне это удастся. В воскресенье у меня будет еще один шанс, — сказал Зверев на пресс-конференции.
Зверев — 13-й с финалами на всех «Шлемах». Кого из великих догнал, а кого — обошел?