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Джокович заявил о желании сыграть на Уимблдоне в последний раз в карьере

Джокович заявил о желании сыграть на Уимблдоне в последний раз в 2027 году.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рекордсмен по числу побед на турнирах Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хотел бы как минимум еще раз выступить на Уимблдоне, который может стать для него последним в карьере.

В пятницу Джокович (7-й номер посева) проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

«Я бы хотел сыграть на Уимблдоне. Хотя бы еще один раз. Посмотрим», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

«Я считаю, что вы ошибаетесь. Я не согласен с вашим мнением. Я всегда конкурентоспособен, — ответил Джокович на замечание журналиста о том, что в текущем сезоне он выглядит менее конкурентоспособным, чем в прошлом. — Я всегда выкладываюсь по максимуму в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Иногда со стороны это выглядит лучше, иногда хуже. Но только я знаю, через что прохожу и чего мне стоит возможность по-прежнему играть на таком уровне. Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон. Именно поэтому я продолжаю так усердно работать. Я просто проиграл более сильному игроку. Мне нужно это принять».

Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема (24), всего 39-летний серб выиграл 101 турнир ATP.

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