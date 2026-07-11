Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев — о выходе в финал Уимблдона: «Как только ты выигрываешь Большой шлем, чувствуешь, что можешь это повторить»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой выход в финал Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Sport24

10 июля третья ракетка мира в полуфинале турнира в трех сетах обыграл британца Артура Фери — 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Ранее Зверев в этом сезоне стал победителем «Ролан Гарроса».

«Как только ты выигрываешь Большой шлем, ты уже знаешь, как это делать, и чувствуешь, что можешь это повторить. Это ощущение живет внутри тебя. Но также я думаю, что я очень много работал над своим теннисом. Я улучшил свой форхенд, бэкхенд, подачу и прием. Иногда в спорте все устроено именно так просто. Можно говорить о ментальной составляющей, о смене тренеров или о многих других вещах, но если ты растешь как игрок и принимаешь осознанное решение делать это, ты будешь добиваться более высоких результатов», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше