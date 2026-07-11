Зверев — о выходе в финал Уимблдона: «Как только ты выигрываешь Большой шлем, чувствуешь, что можешь это повторить»

«Как только ты выигрываешь Большой шлем, ты уже знаешь, как это делать, и чувствуешь, что можешь это повторить. Это ощущение живет внутри тебя. Но также я думаю, что я очень много работал над своим теннисом. Я улучшил свой форхенд, бэкхенд, подачу и прием. Иногда в спорте все устроено именно так просто. Можно говорить о ментальной составляющей, о смене тренеров или о многих других вещах, но если ты растешь как игрок и принимаешь осознанное решение делать это, ты будешь добиваться более высоких результатов», — приводит слова Зверева Punto de Break.